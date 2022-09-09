اللواء عباس إبراهيم زار برّي في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر عين التينة، اليوم الجمعة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

إلى ذلك، فإنه من المقرّر أن يصل الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين إلى عين التينة عند الساعة الواحدة تقريباً.