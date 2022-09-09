هوكشتاين تأخّر.. متى سيزور بعبدا؟

علم "لبنان24" أنّ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحريّة آموس هوكشتاين سيصل إلى قصر بعبدا قرابة الساعة 12.30 ظهر اليوم وذلك بعدما كان من المقرر أن يصل عند الساعة 12.00.

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وبحسب المعلومات، فإنّ الصحافيين ما زالوا ينتظرون وصول هوكشتاين في القاعة المُخصصة لهم، في حين أنّ المعلومات تشيرُ إلى أن الوسيط الأميركي قد لا يُدلي بتصريحٍ من قصر بعبدا.