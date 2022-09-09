اجتماعٌ لميقاتي بشأن الكهرباء.. ماذا قال وزير الطاقة عن التغذية؟

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، بمشاركة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، والمديرة العامة للنفط أورور فغالي.

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وأدلى الوزير فياض بتصريح بعد الاجتماع قال فيه: "عرضنا ضرورة تغذية شبكة كهرباء لبنان لكي نحافظ على استمرارية المرفق العام، وبالنسبة لمادة الفيول الموجودة في معامل الذوق فقد صدر بيان اعلامي من مؤسسة كهرباء لبنان يقول ان هذا الفيول مطابق للمواصفات بحسب نتائج الفحوصات التي أجريت في لبنان والخارج، وهناك أوراق ثبوتية تؤكد ذلك، وهذا الفيول ليس مضرا على المستوى البيئي والصحي، وهو ضرورة من اجل تسيّير المرفق العام. كما تحدثنا عن اهمية تشغيل معمل الذوق والدخان الأسود المنبعث منه وهو ينبعث عند التشغيل، مع العلم اننا نفضل الحلول الاخرى، انما في ظل عدم تواجد نوع اخر من الفيول يبقى هذا الحل افضل من عدم أعطاء كهرباء للمرافق العامة بانتظار اعادة العمل باستبدال الفيول العراقي".



أضاف: "اما بالنسبة للهبة الإيرانية فقد اعاد الرئيس ميقاتي التأكيد انها ليست مشروطة، واطلعناه على وفد اللجنة الفنية الذي سيقوم بزيارة ايران للاطلاع على مواصفات الفيول الذي نحتاجه والكميات التي ستكون متاحة لنا، كما أطلعناه على ما نقوم به لجهة البحث عن مصادر اخرى للفيول. وفي هذا الاطار أجريت اتصالا بوزير النفط الكويتي، خصوصا وان الكويت تقف دائما الى جانب لبنان، وهي مع جميع اللبنانيين من دون تميّيز، وسنتابع هذا الموضوع. كما اننا على اتصال مع دولة الجزائر الشقيقة لإعادة إمكانية إحياء استجرار الفيول من هناك".



تابع: "كما تحدثنا عن العقد مع البنك الدولي واستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، وأعاد الرئيس ميقاتي التأكيد انه، وبحسب الاتصالات التي يجريها، فان البنك الدولي لا يزال مهتما جدا بهذا الموضوع ولن يتخلى عنه، ولدى البنك شرطان للدخول في مرحلة المفاوضات مع لبنان هما: زيادة التعرفة والمباشرة بإجراءات تعيين الهيئة الناظمة. وضعت دولته في التقدم الحاصل في موضوع التعرفة، حيث قرر مجلس ادارة كهرباء لبنان زيادة التعرفة وتمت مصادقة القرار من قبل وزارة الطاقة، وتم تحويله الى وزارة المالية من اجل الموافقة والمصادقة عليه، وقد لمست من دولة الرئيس ان وزير المال بصدد الموافقة على الموضوع. وعند زيادة التغذية ستؤمن الكهرباء للمواطنين بسعر ارخص بحدود النصف عن سعر المولدات الخاصة، وسأعقد اجتماعا مع البنك الدولي في وقت قريب للمتابعة ولوضعه في اجواء التطورات المتعلقة بهذا الملف". أضاف: "اما بالنسبة للهبة الإيرانية فقد اعاد الرئيس ميقاتي التأكيد انها ليست مشروطة، واطلعناه على وفد اللجنة الفنية الذي سيقوم بزيارة ايران للاطلاع على مواصفات الفيول الذي نحتاجه والكميات التي ستكون متاحة لنا، كما أطلعناه على ما نقوم به لجهة البحث عن مصادر اخرى للفيول. وفي هذا الاطار أجريت اتصالا بوزير النفط الكويتي، خصوصا وان الكويت تقف دائما الى جانب لبنان، وهي مع جميع اللبنانيين من دون تميّيز، وسنتابع هذا الموضوع. كما اننا على اتصال مع دولة الجزائر الشقيقة لإعادة إمكانية إحياء استجرار الفيول من هناك".تابع: "كما تحدثنا عن العقد مع البنك الدولي واستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، وأعاد الرئيس ميقاتي التأكيد انه، وبحسب الاتصالات التي يجريها، فان البنك الدولي لا يزال مهتما جدا بهذا الموضوع ولن يتخلى عنه، ولدى البنك شرطان للدخول في مرحلة المفاوضات مع لبنان هما: زيادة التعرفة والمباشرة بإجراءات تعيين الهيئة الناظمة. وضعت دولته في التقدم الحاصل في موضوع التعرفة، حيث قرر مجلس ادارة كهرباء لبنان زيادة التعرفة وتمت مصادقة القرار من قبل وزارة الطاقة، وتم تحويله الى وزارة المالية من اجل الموافقة والمصادقة عليه، وقد لمست من دولة الرئيس ان وزير المال بصدد الموافقة على الموضوع. وعند زيادة التغذية ستؤمن الكهرباء للمواطنين بسعر ارخص بحدود النصف عن سعر المولدات الخاصة، وسأعقد اجتماعا مع البنك الدولي في وقت قريب للمتابعة ولوضعه في اجواء التطورات المتعلقة بهذا الملف".



ورداً على سؤال عن تاريخ بدء التغذية الكهربائية، أجاب: "يجب أن نكون جديين في العمل، ونحن بحاجة لان نلاقي الأطراف الأخرى التي ستمد لنا يد المساعدة، وكما سمعتم فان أيران مدت لنا يد المساعدة، ونحن نريد من الأطراف الموجودة أن تقبل بأن نعقد معها اتفاقيات لجر الفيول مع شروط دفع مؤخرة، لنتمكن عبر زيادة التغذية من جمع عائدات التعرفة لدفع ثمن الفيول، وهذا امر يلزمه وقت. يجب ان يتم القبول بهذا الأمر حتى من دون ضمانات، لأنه لا ضمانات لدينا لاعطائها".



وعن وجود عراقيل سياسية داخلية تعرقل الموافقة على الهبة الإيرانية أوضح: "لم نر عراقيل لغاية الآن".



كذلك، اشار إلى ان الوفد الفني الذي سيزور ايران سيتضمن ممثلين عن وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.



وعن إمكان اطلاقه وعداً للبنانيين بزيادة التغذية خصوصا وأن هناك مناطق ينقطع عنها التيار لأيام قال: "أنا أشعر مع اللبنانيين، وانا وأهلي نعاني من المشكلة ذاتها، لا يمكنني أن أعد اللبنانيين بتاريخ معين، ولكن تمت الموافقة على تجديد موضوع العقد مع العراق، وهو ما سيحسن الوضع.المبادلة مع العراق تخضع للفيول التي ينتج فيه، والمفروض عندما يتمكنون من تصدير النوعية المطلوبة أن نتمكن من تحسين التغذية، وان شاء الله سيتحقق ذلك في الشهرين المقبلين". ورداً على سؤال عن تاريخ بدء التغذية الكهربائية، أجاب: "يجب أن نكون جديين في العمل، ونحن بحاجة لان نلاقي الأطراف الأخرى التي ستمد لنا يد المساعدة، وكما سمعتم فان أيران مدت لنا يد المساعدة، ونحن نريد من الأطراف الموجودة أن تقبل بأن نعقد معها اتفاقيات لجر الفيول مع شروط دفع مؤخرة، لنتمكن عبر زيادة التغذية من جمع عائدات التعرفة لدفع ثمن الفيول، وهذا امر يلزمه وقت. يجب ان يتم القبول بهذا الأمر حتى من دون ضمانات، لأنه لا ضمانات لدينا لاعطائها".وعن وجود عراقيل سياسية داخلية تعرقل الموافقة على الهبة الإيرانية أوضح: "لم نر عراقيل لغاية الآن".كذلك، اشار إلى ان الوفد الفني الذي سيزور ايران سيتضمن ممثلين عن وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.وعن إمكان اطلاقه وعداً للبنانيين بزيادة التغذية خصوصا وأن هناك مناطق ينقطع عنها التيار لأيام قال: "أنا أشعر مع اللبنانيين، وانا وأهلي نعاني من المشكلة ذاتها، لا يمكنني أن أعد اللبنانيين بتاريخ معين، ولكن تمت الموافقة على تجديد موضوع العقد مع العراق، وهو ما سيحسن الوضع.المبادلة مع العراق تخضع للفيول التي ينتج فيه، والمفروض عندما يتمكنون من تصدير النوعية المطلوبة أن نتمكن من تحسين التغذية، وان شاء الله سيتحقق ذلك في الشهرين المقبلين".



وعن بيان وزير البيئة حول نوعية الفيول في معمل الذوق، قال: سأتحدث مع وزير البيئة في الأمر ، ولكن الفيول grade B هو أفضل من grade A بالنسبة للصحة العامة وللبيئة، وهو مطابق للمواصفات بحسب كل الفحوصات التي أجريت من قبل جهات خارجية ومن ضمنها veritas".