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لبنان

هوكشتاين في لبنان.. ولقاءات مع عون وبري وميقاتي

Lebanon 24
09-09-2022 | 05:36
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وصل الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحريّة آموس هوكشتاين إلى قصر بعبدا، حيث يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. 
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ووفقاً لقناة الـ"MTV"، فإنّ هوكشتاين دخل إلى لبنان عبر معبر الناقورة الحدودي، إذ زار الأراضي الفلسطينية المُحتلة قبل مجيئه إلى بيروت. 
 
ووفقاً للقناة، فإنّ هوكشتاين انتقل إلى قصر بعبدا عبر طوّافة عسكرية، علماً أن موعد زيارته كان مُحدداً عند الـ12.00 ظهراً إلا أن موعد الوصول تأخر. 

وأشارت الـ"MTV" إلى أنّ جولة هوكشتاين ستمتدّ على مدى ساعتين، وستتضمن زيارة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأخرى لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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