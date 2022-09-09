تضارب بين مواطنين على أوتوستراد بحنين... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي بين عدد من المواطنين على أوتوستراد بحنين، تطوّر إلى تضارب، فيما لم يتم تسجيل إصابات.

وعُلم أن الإشكال سببه أفضلية مرور.