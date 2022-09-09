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لبنان

توقيف مطلوبين في بلدة حراجل.. وهذا ما ضبط بحوزتهم (صورة)

Lebanon 24
09-09-2022 | 06:09
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: 
 
"بتاريخ 8 / 9 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة حراجل المواطنين (م.ب.ز.) و(ع.م.) و(ب.ج.) لوجود عدة بلاغات ومذكرات توقيف بحقهم بجرم إطلاق النار على أشخاص في تواريخ مختلفة".
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وأضاف البيان: "كما أن الأول قد ترأس عصابةً تقوم بالإتجار بالمخدرات وفرض الخوات وافتعال إشكالات في الضاحية الجنوبية تخللها إطلاق نار وقذائف على دورية للجيش ومستشفى ومحطة محروقات وعدد من المحال التجارية ما أدى إلى إصابة أشخاص. كذلك قامت العصابة بتهديد  أشخاص وبأعمال سلب بقوة السلاح وخطفت أحد السوريين. وضُبطت بحوزة الموقوفين أسلحة وذخائر حربية ومخدرات".
 
وأكد البيان أن "المضبوطات سلّمت، وبوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص".
 
 
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