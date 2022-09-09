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لبنان

المفتي قبلان: لا بد من كبح الحرب النقدية الاقتصادية

Lebanon 24
09-09-2022 | 06:19
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اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه "لا يمكن السكوت عن الاستهتار الحكومي الشامل، كما لا يمكن السكوت عن الارتفاع الجنوني للأسعار وفلتان الأسواق، وسط كارتيلات تجارية تمارس دور الجيوش المحاربة".
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وتوجه قبلان خلال خطبة الجمعة للحكومة قائلا: "لا بد من إنقاذ ما أمكن من أسواقنا، لا بد من استنفار شامل، لا بد من كبح الحرب النقدية الاقتصادية، وانقاذ الموسم الدراسي المدرسي والجامعي، خاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، لأن الكثير من التلاميذ والطلاب تركوا المدارس، وهذا أمر خطير، وهو بحجم إسقاط لبنان، وكفانا دفنا لرؤوسنا في الرمال".
 
وأضاف: "لا يجوز لضحايا المرفأ أن يبقوا مصلوبين بهذه الطريقة، وتجربة القاضي طارق البيطار فاسدة ومدانة، ولا يجوز اعتماده في هذه القضية".
 
وأشار المفتي قبلان إلى أن "تل أبيب وفقاً لمشروع الربح والخسارة القومية، تضع بأولويات قوائمها ضرورة حرمان لبنان من القدرة الاقتصادية للوقوف على قدميه، لذلك لا يجوز أبدا التعامل مع الترسيم البحري بسقف مفتوح". 
 
وعن هبة الفيول الإيراني، قال قبلان: ترف الوقت ممنوع في بلد بلا طاقة، ونظام العقوبات لا يطال الهبة الإيرانية والوقوف على خاطر الغرب دائما هو شراكة متعمدة للحصار الأميركي على لبنان".  
 
واعتبر أن "ترك الطيران الحربي الإسرائيلي يسرح ويمرح في سماء لبنان بهذه الطريقة أمر خطير، فالإسرائيلي عدو وجودي للبنان، والقوى الوطنية مدعوة لتشكيل عقل وطني لمواجهة تيار الدعاية الإسرائيلية في لبنان".
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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