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لبنان
ماذا كشف اللواء عباس إبراهيم عن الوضع الأمني في لبنان؟
Lebanon 24
09-09-2022
|
06:23
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علق المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم في دردشة مع الاعلاميين عقب مغادرته مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وقال: "زيارتي الى الرئيس بري اليوم، موضوعها ليس الترسيم.".
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وعن الوضع الأمني في لبنان قال: "الوضع الأمني كتير منيح".
ويشارك اللواء إبراهيم في اجتماعات الرؤساء الثلاثة التي ستُعقد مع الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بشأن آخر تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.
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