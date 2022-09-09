ماذا كشف اللواء عباس إبراهيم عن الوضع الأمني في لبنان؟

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علق المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم في دردشة مع الاعلاميين عقب مغادرته مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وقال: "زيارتي الى الرئيس بري اليوم، موضوعها ليس الترسيم.".وعن الوضع الأمني في لبنان قال: "الوضع الأمني كتير منيح".ويشارك اللواء إبراهيم في اجتماعات الرؤساء الثلاثة التي ستُعقد مع الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بشأن آخر تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.