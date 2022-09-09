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لبنان

ماذا كشف اللواء عباس إبراهيم عن الوضع الأمني في لبنان؟

Lebanon 24
09-09-2022 | 06:23
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علق المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم في دردشة مع الاعلاميين عقب مغادرته مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وقال: "زيارتي الى الرئيس بري اليوم، موضوعها ليس الترسيم.".

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وعن الوضع الأمني في لبنان قال: "الوضع الأمني كتير منيح".

ويشارك اللواء إبراهيم في اجتماعات الرؤساء الثلاثة التي ستُعقد مع الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بشأن آخر تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.
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