الشيخ دعموش: هذه ‏الأمور لا تحتمل التأجيل أو التراخي!

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش أن "الازمات المعيشية والحياتية تتفاقم، والدولار في حال ارتفاع دائمة، والأزمات تشتد أكثر فأكثر يوما بعد يوم، نتيجة الحصار والحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية ضد الشعب اللبناني".

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واعتبر دعموش في خطبة الجمعة أن "هذا الإستهداف يتطلب الإسراع في تشكيل حكومة كاملة الاوصاف، تعمل سريعاً على منع الإنهيار الكامل، وتأمين المستلزمات الحياتية والمعيشية للمواطنين"، مؤكداً أن "حزب الله يشجع المساعي والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة ‏ويساعد على إنجاحها".

وأضاف: "وإلى حين تشكيل حكومة جديدة، فإن على حكومة ‏تصريف الأعمال، المبادرة إلى إيجاد حلول سريعة لإنقاذ العام الدراسي ‏والجامعي وتأمين أكلاف تشغيل المرافق الحيوية كالكهرباء والمياه والاتصالات والاستشفاء وغيرها من الأمور الحياتية"، لافتا إلى "أن هذه ‏الأمور لا تحتمل التأجيل أو التراخي ولا يصح ربطها بالإستحقاق الرئاسي أو غيره من الإستحقاقات" .