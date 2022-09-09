دخل إلى المسجد للصلاة... وعند خروجه تفاجأ بسرقة محتويات سيارته!

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه اثناء تأدية المواطن م.ع.ف صلاة الجمعة داخل مسجد الظافر في منطقة الضم والفرز في طرابلس، تفاجأ فور خروجه بقيام مجهول بكسر زجاج سيارته، من نوع "بي ام"، وسرقة محفظته وبعض المحتويات من داخلها.وقد توجّه صاحب السيارة الى الفصيلة المعنيّة للادعاء ضدّ مجهول.