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لبنان

حميه بحث ورئيس الجامعة اللبنانية في الحلول المناسبة لقضية الـPCR

Lebanon 24
09-09-2022 | 06:45
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في مكتبه اليوم في الوزارة، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران.

 

 

وتناول البحث، الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين الحلول المناسبة لقضية الـ pc   بين الجامعة وشركات الطيران، وآفاق مجالات التعاون بين الوزارة والجامعة اللبنانية.

 

وبحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، أكد حمية "اهمية التعاون مع الجامعة اللبنانية في القطاعات  كافة التي تعنى بها الوزارة، وخصوصاً في مجالات مراقبة جودة تنفيذ الأعمال، والأعمال المخبرية التي تحتاجها الوزارة ،وكذلك في ما خص أعمال التصميم والاستشارات الهندسية، بالاضافة الى امكان اعتماد بعض مختبرات الجامعة لمراقبة الأشغال وتزويد الوزارة بنتائج فحوصات للأعمال المختلفة".

 

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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