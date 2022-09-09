هوكشتاين إختتم زيارته للبنان... ماذا في كواليس لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة؟

جال الوسيط الاميركي للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحريّة آموس هوكشتاين على الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونجيب ميقاتي ونبيه برّي، كلّ على حدة، إستكمالا للمشاورات حول ملف الحدود البحريّة.

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اللقاء مع عون

وكان هوكشتاين التقى عون، اليوم في قصر بعبدا لمدّة 50 دقيقة، وقد شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.



وفي تصريحٍ مُقتضب له، قال هوكشتاين أمام الصحفيين: "أحرزنا تقدماً وأنا متفائل وسأكمل الجولة على المسؤولين وأتحدث اليكم لاحقاً".



وأردف: "اللقاء كان ممتازاً، وآمل بإحراز المزيد من التقدم في المفاوضات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية وسنتوصل لاتفاق قريباً".

وكشفت معلومات "لبنان24" أنّ محادثات الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مع رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم لم تُحدّد أي موعدٍ للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.



وأشارت مصادر القصر الجمهوري لـ"لبنان24" إلى أنّ "الاجتماع شهد عرضاً لبعض النقاط التي طلب هوكشتاين توضيحها من الجانب اللبناني"، وأضافت: "حتى الآن، لم يُحسم أي تاريخ للإتفاق المُرتقب، وهوكشتاين سيستكمل جولته على المسؤولين ومن المفترض أن تتبلور الصورة لاحقاً".



وقالت مصادر "لبنان24" إنّ هوكشتاين تحدث عن إيجابيّة، موضحة أنّه ما من أجواء سلبيّة حتى الآن على صعيد الملف، وتابعت: "هذا الأمر أقرّ به هوكشتاين والبحث مستمرّ بشأن الخط 23 وحقل قانا".

لقاء عين التينة



والمحطة الثانيّة لهوكشتاين كانت في عين التينة، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور نائب رئيس البعثة في السفارة الاميركية في بيروت مايكل ريتش.

وعرض هوكشتاين نتائج جولته وما حمله للبنان على اثر الاجتماع الاخير الذي ضم الرؤساء الثلاثة في بعبدا.

بدوره، أكّد بري تمسّك لبنان بإتفاق الاطار وعزمه على الاستثمار لثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته عليها، مشدداً على ضرورة العودة الى الناقورة للتفاوض غير المباشر برعاية الامم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة الاميركية وذلك وفقاً لاتفاق الاطار حتى الوصول الى النتائج المرجوة.

اللقاء مع ميقاتي

والتقى هوكشتاين في محطته الثالثة رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الوفد المرافق لهوكشتاين والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وتمّ خلال الاجتماع مناقشة الافكار التي يحملها الموفد الأميركي، على أن يصار الى التشاور بشأنها وابلاغ هوكشتاين الجواب عليها في وقت قريب.