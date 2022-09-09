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لبنان

حاولا سرقة سيارة عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا.. وهذا ما حصل!

Lebanon 24
09-09-2022 | 07:08
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حاول مجهولون سرقة سيارة عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا كامل كزبر ليل أمس، في منطقة بقسطا من أمام منزله.

 
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وأكد كزبر في بيان "حصول محاولة السرقة، من قبل شخصين يقودان دراجة نارية بعيد منتصف الليل وسط ظلام دامس".

 

 كما أكد أن "العملية باءت بالفشل بعد دوي صوت بوق جهاز انذار المركبة، مما نبه سكان المحلة وأثار خوف اللصين اللذين لاذا بالفرار".

 

 ودعا كزبر إلى "تفعيل الدوريات الليلية"، متمنياً على "السلطات المختصة إصدار قرار بمنع سير الدراجات النارية والكهربائية ليلا وحتى شروق الشمس، منعا لاستغلال اللصوص انقطاع الكهرباء في هذه الفترات لتنفيذ عملياتهم".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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