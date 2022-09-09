حاولا سرقة سيارة عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا.. وهذا ما حصل!

حاول مجهولون سرقة سيارة عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا كامل كزبر ليل أمس، في منطقة بقسطا من أمام منزله.

Advertisement

وأكد كزبر في بيان "حصول محاولة السرقة، من قبل شخصين يقودان دراجة نارية بعيد منتصف الليل وسط ظلام دامس".

كما أكد أن "العملية باءت بالفشل بعد دوي صوت بوق جهاز انذار المركبة، مما نبه سكان المحلة وأثار خوف اللصين اللذين لاذا بالفرار".

ودعا كزبر إلى "تفعيل الدوريات الليلية"، متمنياً على "السلطات المختصة إصدار قرار بمنع سير الدراجات النارية والكهربائية ليلا وحتى شروق الشمس، منعا لاستغلال اللصوص انقطاع الكهرباء في هذه الفترات لتنفيذ عملياتهم".