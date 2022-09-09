رسالة مباشرة.. ماذا قال برّي لهوكشتاين اليوم؟

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوسيط الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين والوفد المرافق، بحضور نائب رئيس البعثة في السفارة الاميركية في بيروت مايكل ريتش.

Advertisement



وعرض هوكشتاين نتائج جولته وما حمله للبنان على اثر الاجتماع الاخير الذي ضم الرؤساء الثلاثة في بعبدا.

بدوره، أكّد بري تمسّك لبنان بإتفاق الاطار وعزمه على الاستثمار لثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته عليها، مشدداً على ضرورة العودة الى الناقورة للتفاوض غير المباشر برعاية الامم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة الاميركية وذلك وفقاً لاتفاق الاطار حتى الوصول الى النتائج المرجوة.

زيارة عون

وكان هوكشتاين زار ظهر اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

وفي تصريحٍ مُقتضب له عقب اللقاء، قال هوكشتاين أمام الصحفيين: "أحرزنا تقدماً وأنا متفائل وسأكمل الجولة على المسؤولين وأتحدث اليكم لاحقاً".



وأردف: "اللقاء كان ممتازاً، وآمل بإحراز المزيد من التقدم في المفاوضات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية وسنتوصل لاتفاق قريباً".