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لبنان

رسالة مباشرة.. ماذا قال برّي لهوكشتاين اليوم؟

Lebanon 24
09-09-2022 | 07:18
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوسيط الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين والوفد المرافق، بحضور نائب رئيس البعثة في السفارة الاميركية في بيروت مايكل ريتش.
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وعرض هوكشتاين نتائج جولته وما حمله للبنان على اثر الاجتماع الاخير الذي ضم الرؤساء الثلاثة في بعبدا.
بدوره، أكّد بري تمسّك لبنان بإتفاق الاطار وعزمه على الاستثمار لثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته عليها، مشدداً على ضرورة العودة الى الناقورة للتفاوض غير المباشر برعاية الامم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة الاميركية وذلك وفقاً لاتفاق الاطار حتى الوصول الى النتائج المرجوة.
 
زيارة عون
 
وكان هوكشتاين زار ظهر اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
 
وفي تصريحٍ مُقتضب له عقب اللقاء، قال هوكشتاين أمام الصحفيين: "أحرزنا تقدماً وأنا متفائل وسأكمل الجولة على المسؤولين وأتحدث اليكم لاحقاً".

وأردف: "اللقاء كان ممتازاً، وآمل بإحراز المزيد من التقدم في المفاوضات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية وسنتوصل لاتفاق قريباً".
إلى ذلك، كشفت معلومات "لبنان24" أنّ محادثات الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مع عون، لم تُحدّد أي موعدٍ للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأشارت مصادر القصر الجمهوري لـ"لبنان24" إلى أنّ "الاجتماع شهد عرضاً لبعض النقاط التي طلب هوكشتاين توضيحها من الجانب اللبناني"، وأضافت: "حتى الآن، لم يُحسم أي تاريخ للإتفاق المُرتقب، وهوكشتاين سيستكمل جولته على المسؤولين ومن المفترض أن تتبلور الصورة لاحقاً".

وقالت مصادر "لبنان24" إنّ هوكشتاين تحدث عن إيجابيّة، موضحة أنّه ما من أجواء سلبيّة حتى الآن على صعيد الملف، وتابعت: "هذا الأمر أقرّ به هوكشتاين والبحث مستمرّ بشأن الخط 23 وحقل قانا".
 
السفيرة الأميركية "غائبة"
 
وكان "لبنان24" كشف في تقريرٍ سابق له، اليوم الجمعة، أن السّفيرة الأميركية دوروثي شيا لم ترافق الوسيط الأميركي خلال زيارته إلى قصر بعبدا.
 
وبحسب مصادر "لبنان24"، فقد أفيد بأنّ شيا مُسافرة وغير موجودة في لبنان.
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ الوفد المُرافق لهوكشتاين اقتصر فقط على بعض الموظفين التابعين للسفارة الأميركية، في حين أنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم رافقاه قبل الدخول إلى القاعة المخصصة للاجتماع مع عون. 


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