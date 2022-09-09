ورشة نقاش عن تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي

عقدت في المركز الرئيسي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، FENASOL، ورشة نقاش اولية تحت عنوان "تحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي"، في حضور خبراء من منظمة العمل الدولية وبمشاركة رؤساء النقابات في الاتحاد الوطني ومحامين ومهتمين في الشأن القانوني و النقابي والعمالي، وذلك "استنادا الى طلب وزير العمل تطبيق مضمون المادة ( 54 ) من قانون الضمان الاجتماعي التي تجيز تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي".

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ورحب رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله بالمشاركين في الورشة الاولية، مؤكدا "حق المضمونين بأن ينالوا جزءا من الحماية الاجتماعية والصحية التي هي حق مقدس لهم بعد تعب سنين أعمارهم في ميدان العمل من خلال إقرار المادة ( 54 ) من قانون الضمان الاجتماعي وضرورة النظر الى مكامن الخلل وتصحيحه إن وجد لصالح المضمونين بمختلف فئاتهم المهنية".

بدوره، اشار مسؤول الانشطة العربية في منظمة العمل الدولي مصطفى سعيد، الى اهمية هذا المشروع الان ومستقبلا، شاكرا الجميع على التعاون والمشاركة في هذه الورشة.

ثم قدم الخبراء في منظمة العمل الدولية، رانيا غناطيوس وهدى دبيبو والمحامون والمشاركين في الورشة الأولية، شرح مسهب عن ضرورة تطبيق المادة ( 54 ) من قانون الضمان الاجتماعي وانعكاساتها الايجابية على المضمونين في المجتمع، من خلال تأمين ديمومة العيش الكريم والصحي لهم براتب تقاعدي، عوضا عن تعويض نهاية الخدمة.

وفي ختام الورشة، تم الاتفاق على عقد جلسة ثانية في المقر الرئيسي للاتحاد الوطني لمتابعة النقاش والخروج بالخلاصات القانونية والتطبيقية الآيلة إلى دخول المادة ( 54 ) من قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ ومتابعة الموضوع مع وزارة العمل ووزيرها والجهات المعنية.