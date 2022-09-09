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لبنان

الحاج حسن: المواطن لم يعد يستطيع تحمل الضغط الاقتصادي

Lebanon 24
09-09-2022 | 07:46
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تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، جولته الشمالية بزيارة دير عمار، وعقد لقاء مع المزارعين بحضور رئيسة مصلحة زراعة لبنان الشمالي المهندسة سونيا ابيض، جرى خلاله نقاش حول القطاع الزراعي في المنطقة، وتم البحث في المشاكل التي يواجهها القطاع والحلول.
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واشار الحاج حسن الى ان "البطاطا العكارية موجودة بالاسواق، وبأسعار لا تقل عن سوق الجملة عن ١٢٠٠٠ ليرة، لكن في سوق المفرق يصل السعر الى ٢٠ و ٢٥ الف ليرة، لذلك يجب على التجار ضبط تجارتهم والاحساس مع الناس، لان المواطن لم يعد يستطيع تحمل الضغط الاقتصادي".
 
واعلن عن "مشروع للطاقة الشمسية لصغار المزارعين تم اعداده، بتمويل من الهيئات المانحة"، مضيفاً: "انا بصدد انتظار الاجابة منها، وفي مقدمتها منظمة "الفاو"، من أجل ايجاد حل لمشكلة الطاقة مما ينعكس ايجاباً على الاسعار".
 
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي في دير عمار خالد الدهيبي "الدور الوطني الكبير الذي يلعبه الرئيس نبيه بري، والذي يعتبر ان عكار والضنية جزءان لا يتجزءان من همه الأساسي".
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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