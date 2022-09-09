فرق الإطفاء وصلت إلى المكان... حريق في معمل "الرينغو" في البابلية

اندلع حريق في معمل "الرينغو" على طريق صور - صيدا، في البابليّة، وعمل فريق من الدفاع المدني وجمعية الرسالة على إخماده.

وعُلم أنّ الحريق سبّ في أحد برادات المعمل.

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والجدير بالذكر أنّها ليست المرّة الأولى التي يندلع فيها حريق في المعمل.