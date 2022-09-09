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لبنان

إتفاقية تعاون بين وزارة السياحة وجمعية "بيروت ماراتون"

Lebanon 24
09-09-2022 | 07:53
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وقعت وزارة السياحة وجمعية "بيروت ماراتون" وبالتنسيق مع نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان، "إتفاقية تعاون" لتقديم حسومات وخدمات سياحية للوافدين إلى لبنان للمشاركة في سباق ماراتون بيروت الدولي، المقرر الأحد 13 تشرين الثاني المقبل.
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واقيم حفل التوقيع في مكاتب الجمعية في منطقة رأس النبع، بحضور وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، ورئيسة الجمعية مي الخليل.
 

ورحبت الخليل بالوزير نصار، ونوهت بالجهود التي يقوم بها في مجال تنشيط السياحة، شاكرة "وقفته الداعمة لسباق الماراتون، من خلال توفير رزمة من التسهيلات والدعم من قبل المؤسسات السياحية والإجراءات المزمع إتخاذها بدءا من مطار رفيق الحريري الدولي للإحاطة بكل الوافدين للمشاركة في الحدث الماراتوني، من شخصيات وقيادات رياضية إلى جانب العدائين من الدول العربية والأجنبية وعلى مدى إقامتهم".
 
 
بدوره عبر الوزير نصار عن إحترامه وتقديره للدور الناشط الذي تقوم به رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" في مجال الترويج السياحي، "وتقديم صورة حضارية عن لبنان عموما وبيروت على وجه الخصوص يوم السباق".

 

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

لبنان

رياضة

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