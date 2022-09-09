لقاء ميقاتي - هوكشتاين.. هذا ما شهده اجتماع ملف الحدود البحريّة

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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الوفد المرافق لهوكشتاين والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الافكار التي يحملها الموفد الأميركي، على أن يصار الى التشاور بشأنها وابلاغ هوكشتاين الجواب عليها في وقت قريب.