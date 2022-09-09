عون: لبنان حريص على تعزيز العلاقات اللبنانية - المكسيكية

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن "لبنان حريص على تعزيز العلاقات اللبنانية - المكسيكية على مختلف الصعد، لا سيما تبادل الاستثمارات بين رجال الاعمال اللبنانيين والمكسيكيين، الذي يمكن ان يعطي نتائج ايجابية نظراً للفرص المتوفرة ايضاً في لبنان والتي يمكن الاستثمار فيها".

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وخلال استقباله حاكم ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية ريكاردو غالاردو كاردونا، نوّه عون بـ"الدور الذي تلعبه الجالية اللبنانية في المكسيك والمتحدرين من اصل لبناني".

من جهته، اعرب كاردونا عن سعادته لوجوده في لبنان، ناقلاً الى الرئيس عون "تحيات الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور".

وأوضح ان زيارته "تندرج في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، والبحث في التعاون في مجال الاستثمار في ولاية سان لويس بوتوسي، حيث تتوفر فرص كثيرة لاطلاق صناعات ومشاريع انتاجية متنوعة، فضلاً عن قرب الولاية من الحدود الاميركية، ما يعزز القدرة على الانتاج والوصول الى الاسواق الاميركية"، معلنا عن "تسهيلات كثيرة يمكن ان تقدم الى رجال الاعمال والصناعيين اللبنانيين لتسهيل مهمتهم".

وحمّل عون الحاكم تحياته للرئيس المكسيكي، وتمنياته له بالنجاح في مسؤوليته الوطنية وفي تطوير العلاقات بين البلدين.