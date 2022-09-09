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لبنان

قائد الجيش التقى وفد رابطة قدامى القوات المسلحة: المرحلة تستدعي توحيد الجهود

Lebanon 24
09-09-2022 | 09:48
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة، رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، على رأس وفد من الرابطة.

 
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 وعرض الوفد خلال اللثاء، المشكلات التي يعاني منها أعضاء الرابطة، والحاجات الضرورية بالنسبة إليهم.

 

من جهة أخرى، أثنى عون على "الجهود التي يقوم بها أعضاء الرابطة بوصفهم الممثلين الشرعيين الوحيدين للضباط والعسكريين المتقاعدين، والمدافعين عن قضاياهم والساعين إلى تحصيل حقوقهم".

 

وأكد أن "قيادة الجيش تبذل أقصى طاقتها لمساندة الرابطة في مساعيها، تقديرا للتضحيات الكبيرة التي قدمها الضباط والعسكريون المتقاعدون في معرض الخدمة".

 

 وشدّد على "أهمية مواصلة التنسيق بين الجيش والرابطة خلال هذه المرحلة الصعبة التي تستدعي توحيد الجهود لما فيه مصلحة الضباط والعسكريين جميعًا، سواء المتقاعدون أو الذين هم في الخدمة الفعلية".

المصدر: الوكالة الوطنية
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