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لبنان

إنطلق من الروشة إلى الأوزاعي... ماذا في تفاصيل فقدان شاب في البحر؟

Lebanon 24
09-09-2022 | 10:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إختفاء الشاب ربيع سليمان، وعمره 25 عاماً، في عرض البحر.
 
وفي التفاصيل، انطلق الشاب على متن دراجة مائية من أوتيل ومسبح "الموفمبيك" في الروشة، ووصل مقابل شاطىء الاوزاعي، وفُقد أثره لاحقاً.
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وتمّ العثور على "الجيت سكي" الذي كان يقوده، فيما تواصل فرق الغطس البحث عنه.
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