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لبنان

في هذا المستشفى.. تغطية صحية كاملة للموسيقيين والموظفين

Lebanon 24
09-09-2022 | 10:04
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أعلن المعهد الوطني العالي للموسيقى أن "رئيسته الدكتورة هبة القواس تقدمت بفكرة خلاقة، استكمالاً لما أعلنته بعد تسلمها مهامها الرسمية في المعهد، عن عقد اتفاقات مع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية في جميع القطاعات ومن ضمنها الثقافية".

ولفت المهعد في بيان الى أنه "نظراً للوضع الاقتصادي المتردي، والانهيار المالي الذي طال معظم المؤسسات الرسمية ومنها المعهد الوطني العالي للموسيقى، وخصوصاً بعد توقف الضمان الاجتماعي عن تأمين التغطية الصحية للموظفين في المعهد، تتضمن هذه المبادرة تعاوناً مع القطاع الاستشفائي الصحي، من خلال مذكرة تفاهم مع مستشفى بعبدا الحكومي، نوقشت في اجتماع ضمّ رئيسة المعهد الوطني الدكتورة هبة القواس ومدير مستشفى بعبدا فريد صباغ بحضور المستشارة عليا عباس".

وأوضح أن "الاتفاق يشمل استشفاء جميع موظفي المعهد، وهيئته التعليمية وعازفي جميع الأوركسترات في المعهد، الذين سيتكفل مستشفى بعبدا بتغطيتهم الصحية الكاملة في حال دخول المستشفى، كذلك سيتكفل بتغطية 50 في المئة من تكلفة الفحوصات الطبية".

كما يتضمن التعاون مبادرة تعاون تحت عنوان Music medicine & Humanity الذي يعمل المبادرون به من الكونسرفتوار والمستشفى الحكومي إلى نشره في العالم انطلاقاً من لبنان.

وأوضح أن "الاتفاق يندرج فيه تنظيم حفلين موسيقيين سنوياً في مستشفى بعبدا يعود ريعهما للصندوق الخاص بتغطية التكاليف. كما تم الاتفاق على إطلاق برامج جديدة تبدأ من مستشفى بعبدا وتنتقل إلى مستشفيات أخرى، منها برنامج "العلاج بالموسيقى" كمادة تعليمية في الكونسرفتوار وسيعلن عن البدء بالدروس لاحقاً، ومن ضمنها تبادل أساتذة وموسيقيين في العلاج بالموسيقى بين المعهد والمستشفى".

 

 

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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