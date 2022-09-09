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لبنان

وفد من "الصحة" زار طرابلس متضامناً مع المستشفى الإسلامي

Lebanon 24
09-09-2022 | 10:18
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زار وفد من وزارة الصحة العامة برئاسة مدير العناية الطبية الدكتور جوزيف الحلو، المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس، تضامناً مع الطاقم الطبي والإداري في المستشفى بعد الاعتداء الذي تعرض له مدير العناية الطبية بالمستشفى الدكتور وسيم درويش من قبل ذوي احد المرضى.

 
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وكان في استقبال الوفد مدير المستشفى عزام أسوم، والدكتور درويش، وأعضاء من مجلس إدارة المستشفى.

 

واستنكر الحلو "الإعتداء الغاشم على الدكتور درويش وعلى حرمة المستشفى الاسلامي الذي يقدم خدمات طبية جليلة لأهالي طرابلس وكل الشمال".

 

وقال: "تستنكر وزارة الصحة بشدة الاعتداءات المتكررة غير المبررة التي تتعرض لها الطواقم الطبية في لبنان واخرها الاعتداء على الطبيب درويش بالضرب من قبل عائلة مريضة في المستشفى".

 

وتابع :" نهيب بالقوى الامنية التحرك سريعاً واعتقال المعتدين واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة في حقهم، كي لا تتكرر حوادث مماثلة".

 

 وأكد الحلو أن وزارة الصحة ستتخذ صفة الادعاء الشخصي على الفاعلين"، مشيرا الى  أن" الأطباء ليسوا عرضة للضرب من قبل اي أحد".

 

 وشدد على "ضرورة انزال أشد العقوبات بالاشخاص الذين تعرضوا للجسم الطبي وعلى كل من يعتدي على الجسم الطبي في اي منطقة كانت، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين لاسيما المرضى منهم".

 من جهته، رحب مدير المستشفى عزام أسوم بالوفد، متمنياً على الجميع "عدم تكرار مثل هكذا حوادث".

اما الدكتور درويش، فوصف ما جرى معه بـ" الجريمة التي تدفع الأطباء للهجرة خارج لبنان"، وقال:"سأتابع ما جرى من اعتداء، لأنه لا يجوز ان يمر مرور الكرام"، مشدداً على أنه "يجب إنزال أشد العقوبات بالمعتدين كي لا يجرؤ احد على المس بالجسم الطبي".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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