حجار خلال تخريج "أبناء الدمج والمساندة": سنضغط لتنفيذ القانون الملزم بتوظيفكم

نظم "مجمع إنماء القدرات الإنسانية" التابع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلامية، احتفالا بتخريج 31 ابنة وابن من أبناء "برنامج الدمج والمساندة" لهذا العام، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور حجار.

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وبعد تسلمه درع شكر وتقدير، قال حجار: "نجتمع اليوم لنقول لأبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة اننا نفتخر بهم ويضجّ قلبنا فرحاً بنجاحهم ووقفتهم منتصرين على كل المعوقات التي بفضل إرادتهم وتصميمهم لم تمنعهم من النجاح ".

وتوجه الى المتخرجين قائلا: "معكم نؤسّس لرؤية واضحة وتخطيط وإقرار بحقكم بالحياة الكريمة والأمن والأمان. أما وأنا وزير الشؤون الاجتماعية، فإنني أتعهد لكم بالعمل على تفعيل دور الوزارة تجاهكم وتكثيف الجهود الآيلة الى تطبيق القانون 220/2000 الذي يضمن حقكم ويؤسّس لمستقبل أفضل يليق بتضحياتكم وتضحيات أهلكم".

وأضاف: "ومن موقعي أعمل وأطالب بدمجكم في المجتمع لأن نجاح مجتمعنا من نجاحكم ولأن لمجتمعنا حقّ عليكم. وسنستمر كما بدأنا بالعمل على دمجكم في كل القطاعات المنتجة، كما أننا سنضغط لتنفيذ القانون الملزم لأصحاب الشركات بتوظيفكم والاستفادة من قدراتكم".