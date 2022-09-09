سعر دولار "صيرفة"... كم بلغ؟

أعلن مصرف لبنان في بيان، أنّ حجم التداول على منصة "صيرفة" بلغ 42 مليون دولار أميركي، بمعدل 28200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

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