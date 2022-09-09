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لبنان

نواب طرابلس: ميقاتي وضع كل الإمكانات المتاحة لحلّ أزمة المياه في المدينة

Lebanon 24
09-09-2022 | 11:32
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عقد في دارة النائب كريم كبارة اجتماع استثنائي لمتابعة أزمة المياه المتفاقمة في مدينة طرابلس وضواحيها، ضم النواب: أشرف ريفي، طه ناجي، رامي فنج، جميل عبود وممثل النائب ايهاب مطر موسى العش، الى وفد من مؤسسة مياه الشمال والمدير العام الدكتور خالد عبيد ورئيس نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه لبنان الشمالي كمال مولود.
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وبعد الإجتماع، تلا كبارة بيانا قال فيه: "عرضنا خلال الإجتماع أزمة المياه التي يعاني منها أهلنا في طرابلس، وبحثنا في آليات الحل خصوصا لجهة العمل على تأمين التيار الكهربائي بشكل منتظم لمضخات المياه بما يمكنها من تزويد مناطق طرابلس بالمياه بشكل شبه دائم، ومن بين الحلول التي تمت مناقشتها تأمين التيار الكهربائي لمؤسسة مياه الشمال من كهرباء لبنان أسوة بباقي المناطق وسبل تعزيز هذه التغذية من خلال المحطات الكهرومائية بعد إعادة تأهيلها بشكل سريع، فضلا عن تأمين كميات كافية من مادة المازوت عند الضرورة القصوى للحؤول دون انقطاع المياه عن طرابلس".

أضاف: "خلال الإجتماع أجرينا اتصالاً بدولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووضعناه في أجواء الإجتماع، وأكد على وضع كل الإمكانات المتاحة للوصول الى الحلول التي تم طرحها في الإجتماع، وقد أبقينا اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة تتفيذ ما تم الإتفاق عليه".
 
 
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