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لبنان

تطور جديد بشأن سحوبات الدولار .. ماذا فعلت المصارف؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-09-2022 | 11:53
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" عن وجودِ عقبات لدى بعض المؤسسات المصرفية بشأن إمكانيّة استكمالِ العمل بالتعميم الصّادر عن مصرف لبنان والذي يسمح للمواطنين بإيداع أموالٍ نقدية بالليرة اللبنانية وتقاضيها بالدولار على أساس سعر دولار منصّة "صيرفة". 
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ووفقاً للمصادر، فإنّ بعض المؤسسات المصرفيّة أبلغت زبائنها بتعذّر إتمام تلك العمليّة من دون ذكر أسبابٍ مُوجبة أو واضحة، علماً أن البنك المركزي لم يلغِ حتى حينه العمل بمضمون القرار المُرتبط بإيداع الليرة. 

وأشارت المصادر إلى أنّ مدّة قبول طلب الحصول على الدّولار بناء لـ"صيرفة" تمّ تمديدها، إذ باتت لـ3 أيام بعدما كانت ليومٍ واحد فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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