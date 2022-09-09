"الدفاع المدني" يحسمُ الأمر.. ما مصيرُ الشّاب الذي اختفى في بحر بيروت؟

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وبحسب المديرية العامّة للدفاع المدني، فإنّ الشاب من الجنسية الفلسطينية، وقد نُقل إلى مستشفى حيفا في برج البراجنة بعد حضور الأجهزة الأمنية المُختصة.— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) September 9, 2022