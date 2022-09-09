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لبنان

مسلحون يهاجمون متجراً في طرابلس.. شاهدوا ماذا حصل! (فيديو)

Lebanon 24
09-09-2022 | 12:21
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أفادت المعلومات عن حصول توتر كبيرٍ في محلة التل - طرابلس، وذلك عقب تعرّض متجر لبيع الهواتف الخليوية لإطلاق نارٍ كثيف من قبل مسلحين مجهولين.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ الحادثة أسفرت عن سقوط عددٍ من الضحايا عُرف منهم المدعُو "ع.ح." وشقيقه "م.ح."، في حين أفيد عن إصابة آخرين بجروح.
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وبحسب المعلومات، فقد نُقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة مثل المظلوم والنيني والإسلامي، فيما ضربت قوّة من الجيش طوقاً أمنياً في المكان الذي تبيّن فيه وجود قنبلتين يدويتين أيضاً. 
 
إلى ذلك، أفادت معلومات "لبنان24" بأن صاحب المتجر ويُدعى "م.خ." توفيَ متأثراً بجروحه التي أصيب بها جرّاء إطلاق النار، ليرتفع عدد الضحايا إلى 4. 
 
 
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