Advertisement

لبنان

"لا يمكن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي".. الخوري: لا يزال القرار الاتهامي بيد القاضي البيطار

Lebanon 24
09-09-2022 | 13:32
A-
A+
Doc-P-989031-637983525861170976.jpg
Doc-P-989031-637983525861170976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري إلى أنه لم يصل "الى مرحلة اقتراح اسم قاض رديف للقاضي البيطار ولا يزال هذا الموضوع قيد الدرس وهذا قرار إداري وليس قضائي".

وأكد في حديث لقناة الـ"أم تي في": "لم أقص القاضي البيطار ولا يزال القرار الاتهامي بيده وعندما يعود ستنتهي مهمة القاضي الرديف". 
Advertisement

وتابع قائلاً: "يعود لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى حق إلغاء أو تعديل قرار التعيين وذلك بحسب الاجتهادات، ولا يمكن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي، ومن هو القادر اليوم أن يضغط على وزير المال؟"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:21 | 2022-09-09
22:13 | 2022-09-09
17:16 | 2022-09-09
17:10 | 2022-09-09
16:52 | 2022-09-09
16:28 | 2022-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website