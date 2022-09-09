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لبنان

أصحاب محطات المحروقات يحذّرون.. هل من إقفال؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-09-2022 | 13:35
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قالت مصادر ناشطة في قطاع النفط لـ"لبنان24"، اليوم الجُمعة، إنّ "هناك امتعاضاً واسعاً لدى أصحاب المحطات في مختلف المناطق اللبنانيّة بسبب عدم حلّ المشكلة المرتبطة بقيمة الجعالة الخاصة بهم ضمن جدول أسعار المحروقات".
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ولفتت المصادر إلى أنّ "الإتصالات مع المديرية العامّة للنفط لم تُجدِ نفعاً حتى الآن من أجل تسوية أمر الجعالة وتعديلها لتصبح بالدولار ضمن الجدول، خصوصاً أن المحطات تدفع 80% من سعر صفيحة البنزين بالدولار الأميركي"، وأردفت: "يوم الإثنين، سيصبح البنزين 100% بالدولار، في حين أن قيمة الجعالة استنزفت بشكل كبير بسبب العمولات التي تُؤخذ من أصحاب المحطات فضلاً عن فرق سعر الدولار بين الشراء والمبيع".
 
وأكملت: "المحطات تتحمل أيضاً عمولات المصارف على الدولار وهذا أمرٌ غير مقبول، والمطالبة تكمن في أن تكون تلك العمولات على عاتق الشركات المستوردة للنفط".
وتابعت المصادر: "بسبب قيمة الجعالة المتدنية، بلغت خسائر المحطات آلاف الدولارات يومياً.. وهنا، من يعوّض هذه الخسارة؟ من الذي سينقذ المحطات من الإقفال مع العاملين فيها؟ من الذي سينقذ أصحاب المحطات من الإفلاس؟".
وختمت: "نُطالب المديرية العامّة للنفط بالتحرك سريعاً والاستجابة لأصحاب المحطات، وإلا قد يتم اللجوء لخطوات تصعيدية باعتبار أن الخسائر باتت كبيرة ولا إمكانية للاستمرار في ظلّ الوضع الراهن".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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