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لبنان

كلّاس عن الحكومة في عامِها الأوّل: "من عُمقِ القلب سنة مبروكة"

Lebanon 24
09-09-2022 | 14:02
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كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس نصا لمناسبة السنة الاولى لتشكيل الحكومة في 10 ايلول 20021، بعنوان "بيان وزاري إفتراضي لحكومة واقعية" جاء فيه:

"اليوم تبلغ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي { معاً للإنقاذ}  سنتها الاولى ، بعد مسيرة طويلة من معارج الورد و درجات الشوك و مطبَّات الخيْبةِ و باقات الأمل و لوحات الجمال التي كُنَّا نرسمها بأحلامنا و حكايات المجد التي كنا ننسجها من حلاوات الروح و نَزْفِيَّاتِ الجروح  ليبقى عند اللبنانيين رجاءٌ بوطنٍ جديد.!
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 هي الحكومة اللبنانية السابعة والسبعون بعد الإستقلال  المَرْسومَة دستوريًا بالرقم 8376  و المؤرَّخة 10 أيلول 2021 و و المُكَوَّنَةُ من أربعةٍ  و عشرينَ قيراطاً من تِبْرِ الكرامة و الذَهَبِ اللبنانيِّ الخالصِ الوهَّاجِ .
سنة أولى { معاً للإنقاذ } و لمّا نَزَلْ حكومةً أهليََّةً ، سنداناً لتحمُّلِ الطَرْقاتِ و دِرْعاً لِصَدِّ الضرْبات و حُقَّاً لإلتقاطِ دَمعياتِ الوَجعِ و مَبكىً للمتألّمينَ و مِنَصَّةَ شَتمٍ للغاضبين ، و نحنُ على قلبنا أعْسَلُ من الشَهْدِ و أجملُ من الوَعْدِ الذي لَمْ يأتِ بعد..!

سنَةٌ في عَيْنَيْ الوطن هي كأنَّها الأمسُ الذي عبَر !
 نُقفِلُ عيوننا على زَعلَةٍ ، نَحْلُمُ بالسلامِ و نُهَوْدِسُ بالناس ، نَسْتَيقظُ على غَضَبهم  ، نَصْحو على عَتَبِهم ، نَخافُ عليهم لا نخافُ منهم، نُصلّي لهم قَبلَ أَنْ يشكوننا للّه..!

دولة الرئيس، السيدة الوزيرة، معالي الوزراء
 من عمقِ القلب : سنة مبروكة  رُغمَ كلِّ ما يلُفنا من ضَيْم و يحوطُ بنا من غَيَم..!".
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