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لبنان

توقيف مطلوب في الهرمل.. ما علاقته بـ"أبو سلة"؟

Lebanon 24
09-09-2022 | 14:12
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
"أوقفت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في بلدة الدورة- الهرمل المطلوب (ج.ص.ع.) بجرم تهريب مطلوبين وسرقة سيارات والإتجار بالمخدرات وإطلاق النار على دوريتين للجيش. والموقوف هو شريك المطلوب علي منذر زعيتر (أبو سلة) ويعمل معه في تجارة المخدرات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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