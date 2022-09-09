"القوى الأمنيّة" تُصادر حيواناً نادراً في الجنوب.. إليكم الصورة

صادرت دوريّة تابعة لـ"قوى الأمن الداخلي" بناء لإشارة القضاء المُختص، حيواناً من نوع "نيص"، كان يقتنيه ويربيه المواطن علي الحسيني داخل إحدى الخيم البحرية على شاطئ صور الجنوبي.

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وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد استغرب الحسيني الخطوة التي أقدمت عليها القوى الأمنية وحجم التدابير التي رافقت المصادرة.

وأشار الحسيني إلى أنه اشترى الحيوان من أحد المزارعين بمليوني ليرة، مؤكداً أنه "يعامله معاملة جيدة، وقد خصص له قفصاً حديدياً للحفاظ على حياته، كونه من الحيوانات النادرة".

مع هذا، فقد طالب الحسيني القوى الأمنية بإعادة الحيوان إليه، بحسب "الوطنيّة للإعلام".