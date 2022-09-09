قرارٌ عاجل من وزير الداخلية بعد "حادثة طرابلس".. ما الذي تقرّر؟

على إثر عملية السطو المسلح التي حصلت مساء اليوم في مدينة طرابلس والتي سقط ضحيتها أربعة قتلى، أجرى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالاً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للتدخل الفوري لضبط الوضع حفاظاً على أمن المدينة وأبنائها.

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وعلى الفور، سيّرت القوى الأمنية دوريات وتقيم حواجز تفتيش وتدقيق ثابتة ومتحركة في محيط الموقع الذي شهد توترات نتيجة الحادث.

وشدد مولوي على ضرورة حفظ الأمن والنظام، مشيراً الى انه سيتم عقد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي يجمع القادة الأمنيين كافة لوضع خطة أمنية في ظل الأحداث الأخيرة.