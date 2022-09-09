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لبنان

جريح إثر حادث سير على طريق المطار

Lebanon 24
09-09-2022 | 15:59
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نقلت عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة جريحاً الى مستشفى الرسول الاعظم أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية على طريق المطار - ضاحية بيروت الجنوبية.
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حادث

طريق المطار

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