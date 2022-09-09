جريح إثر حادث سير على طريق المطار

نقلت عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة جريحاً الى مستشفى الرسول الاعظم أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية على طريق المطار - ضاحية بيروت الجنوبية.

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