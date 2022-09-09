مقدمات نشرات الأخبار

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنانمع دخول الاسبوع الثاني من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد لا مؤشر على اي جديد في هذا الاتجاه كما لم يسجل اي خرق في الملف الحكومي وعليه ومع تقدم دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة عامة ايام الاربعاء والخميس والجمعة من الاسبوع المقبل لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022 لم يخرق المشهد السياسي والانتخابي سوى الزيارة الخاطفة للوسيط الرئاسي الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين ولقائه الرؤساء الثلاثة مشيرا في ختام الزيارة التي استمرت ثلاث ساعات إلى أن هناك تقدما في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح الاقتصاد اللبناني، وسنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع. هذا في الداخل.اما العالم فقد لفه الحزن على وفاة الملكة اليزابيت الثانية وسط حداد في مختلف القارات وقرع اجراس الكنائس فيما العين على الخطاب المسجل المتلفز للملك تشارلز الثالث الثامنة مساءا بتوقيت بيروت.بداية النشرة من زيارة هوكشتاين الذي جال على المسؤولين اللبنانيين واكد من مطار بيروت ان هناك تقدما في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح الاقتصاد اللبناني.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انالخواء على المسارين الرئاسي والحكومي لم ينحسب اليوم على مسار الحدود البحرية الذي تأبط ملفاته الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في زيارته القصيرة لبيروت.صحيح أن تفاصيل ما يحمل في جعبته ما زالت بمعظمها طي الكتمان لكن الصحيح الا جواب خطيا فيها على المقترحات اللبنانية والصحيح أيضا ان الرجل الآتي من فلسطين المحتلة بعد محادثات مع مسؤولين أوروبيين وشركات نفطية معينة حرص على الحديث عن تقدم محلوظ في المفاوضات قائلا إنه متفائل في الوصول إلى إتفاق.هوكشتاين الذي جال على الرؤساء الثلاثة سمع من الرئيس نبيه بري تأكيدا على تمسك لبنان بإتفاق الاطار وعزمه على الاستثمار لثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته عليها مشددا على ضرورة العودة الى الناقورة للتفاوض غير المباشر برعاية الامم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة الاميركية وفقا لاتفاق الاطار حتى الوصول الى النتائج المرجوة.على المستوى الداخلي لا جديد في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي أو الحكومي.أما على المستوى البرلماني فثمة تحضيرات للجلسة التي يعقدها مجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة موازنة العام 2022.الجلسة تندرج في سياق العمل التشريعي المكثف الذي يعتمده الرئيس نبيه بري آخذا في الاعتبار المشاريع الاصلاحية الحيوية التي من شأن إقرارها رفد الخزينة بالمزيد من الإيرادات من جهة وملاقاة متطلبات الاتفاق الموعود مع صندوق النقد الدولي.أما من يتهم رئيس المجلس بتأخير القوانين الاصلاحية فيرد عليه بالتأكيد انه لا يهدأ ليلا ونهارأ لإقرار التشريعيات الضرورية ويضرب مثلا قانون السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية بعدما بقي في أدراجه نحو شهر فمن يكون المسؤول عن التأخير؟ يسأل الرئيس بري.رئيس المجلس عرض لائحة طويلة تتضمن المغبونين بسبب التعيينات المعلقة وفي مقدمهم الناجحون في إنتخابات مجلس الخدمة المدنية الذين يجب إنصافهم ويقولها بصراحة للرئيس ميشال عون: إمش بتعيين هؤلاء أمش انا بما تطلبه مني متسائلا: لماذا مطلوب من وزير المال ان يوقع هنا ولا يوقع هناك خلافا لمقتضيات العدالة والتوازن؟!.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فيماتت الملكة عاش الملك. الملكة اليزابيت الثانية غادرت العالم في عمر ال 96 وتركت بريطانيا التي حكمتها حوالى سبعين عاما ، كانت مليئة بالانتصارات حينا ، وبالخيبات احيانا أخرى.ولأن التاريخ لا يتوقف عند شخص واحد مهما كان دوره وتأثيره، فان الملك الجديد تشارلز الثالث سيخاطب شعبه بعد ربع ساعة من الان، الى ان يعلنه مجلس الخلافة غدا السبت ملكا بصورة رسمية من شرفة قصر سانت جيمس.اذا، الامور تبدو واضحة في عاصمة الضباب، فيما محادثات آموس هوكستين في لبنان تبدو مغلفة بالضباب والالتباسات الكثيرة.هوكستين اعرب خلال زيارته عن احرازه تقدما جديا، مجددا تفاؤله بقرب الوصول الى اتفاق. لكن الاكيد ان زيارة اليوم لن تكون الاخيرة، وان طبخة الترسيم لا تزال بحاجة الى بعض الوقت والى مزيد من المفاوضات لتصل الى خواتيمها، وهو ما عبر عنه بوضوح الرئيس نبيه بري, حين شدد على ضرورة العودة الى الناقورة للتفاوض غير المباشر برعاية الامم المتحدة وبوساطة اميركية.ولأن الترسيم فرض نفسه في المقرات الرسمية فان الملف الحكومي غاب اليوم عن السمع، كذلك الملف الرئاسي. والجمود السياسي، حكوميا ورئاسيا، سيستمر مبدئيا الى ما بعد عطلة نهاية الاسبوع.فمعظم الاطراف السياسية اعلنت مواقفها من الاستحقاقين، والاولوية في الاسبوع الطالع ستكون لشؤون الموازنة ، التي ستبحث في جلسة عامة تمتد لثلاثة ايام. توازيا، انتقد الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك قرار مجلس الامن باعطاء القوات الدولية في الجنوب حرية الحركة، معتبرا الامر مؤامرة على لبنان وسيادته، وتطورا خطيرا يحول القوات الدولية الى قوات احتلال.فهل اصبح يزبك من دون ان ندري وكيلا ايضا عن وزارة الخارجية اللبنانية وعن الحكومة اللبنانية مجتمعة؟ وهل هو من يقرر السياسة الخارجية للبنان؟ والاهم : هل نحن نعيش في الجمهورية اللبنانية ام اننا اصبحنا مجرد جمهورية ملحقة بالجمهورية الاسلامية في ايران؟=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنارتفاؤل مفرط على المنابر، ولا جديد يعتد به في المحاضر.هي خلاصة زيارة الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين القادم من تل ابيب الى بيروت للتفاوض حول الحدود البحرية. فعند حدود الزيارة السابقة بقي الموقف اللبناني باجماع المعنيين، وعلى حبال الوقت اتى اللاعب الاميركي، محاولا كسب المهل لمصلحة الاسرائيلي، وان كان مذعنا لمعادلات القوة اللبنانية.اللقاءات مع الرؤساء الثلاثة كانت جيدة بحسب هوكشتاين المتفائل لما سمعه كما قال، ولكن لديه بعض العمل لإنجازه.فالزيارة بحد ذاتها ليست انجازا، والحديث عن تقدم يحتاج الى تسييل عملي، ليبقى المنجز الوحيد على طول المشهد هو تاجيل تل ابيب الاستخراج من كاريش بفعل معادلة المقاومة.ساعات قليلة لهوكشتاين في بيروت واخبار كثيرة اختلطت فيها التكهنات بالامنيات، على ان ما خزنته محاضر اللقاءات اقل بكثير مما يسرب ويقال.في اسراب الازمات المسيطرة على سماء لبنان، انقشاع في رؤية الاتصالات والانترنت مع تعليق موظفي اوجيرو اضرابهم لاسبوع، افساحا بالمجال امام اتمام الوعود الحكومية، وفي خنقة الكهرباء رياح ايجابية مع تشكيل الوفد التقني اللبناني لزيارة طهران، واجتماع وزير الطاقة وليد فياض مع السفير الايراني في بيروت مجتبى اماني لبحث زيارة الوفد وتسريع الخطوات التقنية لقبول الهبة الايرانية، فيما جدد السفير أماني التأكيد ان الهبة جاءت استجابة لمبادرة الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله. واستجابة للحاجة الملحة ومع انعدام كل حجج الرفض لدى البعض، كان القرار السياسي بالمضي في الخطوات التقنية لقبول الهبة التي مهما كانت ساعات التغذية المرتجاة منها فهي كاسرة للعتمة المفروضة اميركيا.دوليا كسرت الخلافات الاوروبية حول تسقيف سعر الغاز الروسي وحدة الموقف في الاتحاد، وبدأت بعض دوله تتلوع من العتمة والصقيع مع فقدان الغاز الروسي، فيما اخترقت اصوات التظاهرات في العديد من المدن والعواصم الاوروبية مسامع الطبقة السياسية.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيباستثناء تكرار الإعراب عن التفاؤل، والتشديد على مواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق، لم تحمل التصريحات الإعلامية المقتضبة التي أدلى بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين خلال زيارته المقتضبة للبنان أي جديد.أما بعيدا من الإعلام، وبغض النظر عما يثار ويسوق بشكل مستمر، من معطيات مغلوطة ومعلومات تكون مبنية على تمنيات أو تحليلات أكثر منها وقائع دقيقة، فمن الواضح أن الجو العام المحيط بالزيارة إيجابي، من دون أن يعني ذلك التوصل إلى أي نتائج نهائية أو حاسمة حتى الآن. ومن الأكيد أيضا أن الرغبة بالتوصل إلى اتفاق قائمة، ولاسيما عند الجانب الأميركي، بعيدا عن أي تأثيرات سلبية يمكن أن تؤدي إليها نتائج الاستحقاقات الداخلية المرتقبة لدى كل من لبنان، المقبل على انتهاء ولاية رئاسية وخطر شغور رئاسي من جهة، والعدو الاسرائيلي الذي يستعد لانتخابات داخلية قد تحمل رافضي مبدأ الاتفاق إلى السلطة من جهة أخرى.وفي انتظار ما ستحمله الايام والاسابيع المقبلة على خط الترسيم الذي بات كثيرون يربطون بينه وبين الاستحقاقات المقبلة لبنانيا، على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية، لا يزال رئيس الحكومة المكلف ينتظر المجهول المعلوم على خط التأليف، معرضا البلاد والعبادة لأخطار جمة في حال الاصرار على تولي حكومة غير مكتملة الاوصاف السلطة التنفيذية في حال عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس جديد.أما جوهر الازمة اللبنانية الحالية، الذي لا يعود بطبيعة الحال الى السنوات الست الاخيرة، بل إلى اثنين وثلاثين عاما على الأقل، اي منذ اقرار التعديلات الدستورية المنبثقة عن وثيقة الطائف، التي صارت ثغراتها معروفة، فلا تزال غالبية الطبقة السياسية تنأى بنفسها عن التطرق إليه. فما عدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومعه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي جدد الدعوة الى حوار يشمل هذا الموضوع، الى جانب قضية موقع لبنان ونموذجه الاقتصادي والمالي المطلوب، يلتزم الجميع الصمت المطبق، وكأننا لسنا في ازمة غير مسبوقة، ولا داعي لأي استنفار لتحقيق الانقاذ.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيهذه المرة لم يجتمع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا ليلتقوا هوكستاين، كما حصل في المرة السابقة، بل إن الأخير زارهم فرادى، قد لا يكون الشكل مهما، لكنه يعكس تباعد الرؤساء، فيما الترسيم لم يحسم بعد بل يبدو أنه يحتاج إلى أكثر من جولة.محادثات هوكشتاين لساعات في بيروت كانت متحررة من ضغط المهل التي سبق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن حددها بالأول من أيلول، كما فهم من المفاوض الأميركي أن الترسيم غير مرتبط باستحقاق انتخابي اسرائيلي، وهذا ما روجت له تحليلات لبنانية. وعليه، فحتى الساعة ، ما زال الفول خارج المكيول.الترسيم المؤجل يقابله ملف معجل هو ملف الاتصالات، موظفو أوجيرو يتجهون إلى تعليق الإضراب لمدة أسبوع لانجاز المفاوضات مع وزارة الاتصالات، فهل يكون تعليق الإضراب موقتا أم تؤدي المفاوضات إلى الانفراجات ؟في ملف الحكومة الجديدة أو انتخابات الرئاسة، الغموض مازال سيد الموقف، فالإشارات التي تصدر من قصر بعبدا، من خلال مقابلات صحافية أو تسريبات، لم تشكل حتى الساعة خارطة طريق يمكن الأعتماد عليها، فكل الاحتمالات واردة، لجهة كيفية التصرف بعد 31 تشرين الأول في حال لم تشكل حكومة جديدة أو لم ينتخب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية .في قضية تفجير المرفأ، وتعيين محقق عدلي رديف للقاضي طارق البيطار، يبدو أن المسألة دونها عقبات : حتى الساعة ليس هناك من قاص أبدى استعداده ليكون قاضيا رديفا ن وحتى ان الانتقادات للقرار لم تتوقف عند سياسيين بل من داخل الجسم القضائي نفسه، ويجدر هنا التركيز على موقف نادي قضاة لبنان الذي رفض القرار.البداية من ساعات هوكستاين في بيروت.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدفي كل زيارة الى بيروت يترك آموس هوكستين اسرارا في آبار نفط ويحتفظ اللبنانيون بمجالس الترسيم وهم الذين لا يؤتمون على بلد فبساعتين مع كسور دقائقها اجرى الوسيط الاميركي جولة محادثات بين القصور والسرايات وانهى ترسيمه التفاؤلي بتصريح مقتضب من صالون الشرف في المطار قبل ان يغادر مصحوبا بمواقف تأمل انجاز الاتفاق باسرع وقت وأمناء السر الذين التقاهم هوكستين احتفظوا بالمدولات في انتظار تقديم الرد اللبناني على اشكاليات تم طرحها في هذه الجولة واكتفت سطور مقتضبة من السرايا الحكومي بالاشارة الى انه تمت خلال الإجتماع مناقشة الأفكار التي يحملها الموفد الأميركي على ان يصار الى التشاور بشأنها وابلاغ هوكستين الجواب عليها في وقت قريب لكن ما هي هذه الافكار المطروحة اميركيا؟...لم يتم الافراج عن مضامين الاقتراحات ومدى ارتباط البر بالبحر فيما حرص مصدر رسمي على التأكيد ان العدو الإسرائيلي لن يستخرج النفط ما لم يستخرج لبنان نفطه وأشار المصدر الى ان المشاورات لم تتطرق الى موضوع ربط الإتفاق بالإنتخابات النيابية الإسرائيلية او حتى الإنتخابات الرئاسية اللبنانية وهذه التوضيحات رافقت تسريبا لمصادر المجتمعين عن طرح يتعلق بطلب اسرائيلي للتنازل عن نقطة برية حددت بال " بي وان " لضرورات امنية لكن معظم من شارك في الاجتماعات مع هوكستين اليوم نفوا هذا الطرح.وقال مصدر رسمي للجديد انها نقطة من خارج السياق ولم يتم النقاش فيها. وتحت وابل من النفي والتسريب غادر هوكستين بيروت الى الدوحة مودعا " الدوخة" في لبنان حول نهاية هذا الملف والشروط المستجدة التي على المسؤولين تقديم الجواب لها بهدف تحريك عجلة التفاوض والعودة الى الناقورة برعاية اميركية واممية فهل ستكون الايجابات سهلة ام انها ستتطلب هذه المرة مراجعة حزب الله لاسيما اذا ما صحت المعلومات عن مطالب برية لاسرائيل وهذا ما لفت اليه الصحافي المقرب الى قصر بعبدا داوود رمال في مقال عبر " 180 بوست "، ومفاده" ان اسرائيل تنازلت لكم في البحر فتنازلوا في البر".وسيبقى الغموض محتفظا بدفاتر البحث الى حين تقديم الرد اللبناني العائم على منصات مرتبطة ايضا بالتنقيب لاسيما بعد تقديم هوكستين ردا ايجابيا حول دور توتال في المرحلة المقبلة والعوم في بحر الغاز افتراضيا يوازيه اعادة البحث في التعويم الحكومي الذي استأنف ترويجه في الصالونات السياسية لكن لبنان دخل مرحلة حداد سياسي يرافق حداده على رحيل الملكة اليزابتث الثانية ويستعد العالم لمراسم جنازتها بعد عشرة أيام من تاريخ وفاتها هي الملكة التي ستجر وراءها عربات الخيل الحزينة...وسيمشي في موكب رحيلها زعماء من العالم عاصروا امرأة غابت عن امبراطورية الشمس.=======