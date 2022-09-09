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لبنان

تحرّكات المرشّحين العلنية غائبة

Lebanon 24
09-09-2022 | 17:10
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لم ترصد تحركات علنية لمرشحين باتجاه تيارات نافذة من 8 آذار، كما كان يحصل في مواسم الانتخابات الرئاسية السابقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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