29
o
بيروت
34
o
طرابلس
15
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
15
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التحالفات والمقاربات للإستحقاق الرئاسي تتبلور بنهاية أيلول
Lebanon 24
09-09-2022
|
23:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب فادي عيد في" الديار":
لا زال رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يتمهّل في تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، وذلك مردّه إلى جملة اعتبارات وظروف أملت على رئيس المجلس عدم الإستعجال في تحديد جلسة الإنتخاب، على الرغم من أنه كان في صدد تحديد الأول من أيلول جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، أي في أول أيام المهلة الدستورية، وبعدما تحوّل المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة.
Advertisement
أما لماذا يتريّث الرئيس بري؟ تؤكد مصادر سياسية عليمة، أنه يدرك ما يحيط بالبلد من أجواء سياسية ضاغطة وخلافات وانقسامات وشحن طائفي، ومن خلال خبرته الطويلة، فهو لم يعطِ "التيار الوطني الحر" أي فرصة للإستفادة الشعبوية كي يقول رئيس "التيار" النائب جبران باسيل لمحازبيه وأنصاره، بأن هناك من يستعجل لإخراج رئيس الجمهورية ميشال عون من قصر بعبدا، وأراد في بداية المهلة الدستورية أن يستفيد من هذه المهلة ويُعيّن جلسة انتخاب، إضافة إلى عوامل أخرى، وهنا بيت القصيد، أي أن بري يدرك أنه ليس هناك من أي حسم للتوافق على هذا المرشح أو ذاك، كذلك، وهو على بيّنة من دور وحضور المجتمع الدولي في مثل هذه الإستحقاقات، بمعنى أن طبخة التسوية الرئاسية لم تنضج بعد من الدول المعنية بالملف اللبناني واستحقاقاته. لذا، أراد أن يعطي بعض الوقت للمشاورات والإتصالات الداخلية والخارجية، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه، بعد أن تكون قد تبلورت هذه الإتصالات، ويحدّد حينها موعداً لجلسة انتخاب الرئيس.
ليس في الأفق حتى الآن ما يؤكد بأن أي طرف سياسي، ولا سيما من الأحزاب الأساسية، قد حسم خياره حول هذا المرشح وذاك، بما فيهم المرشحون المعروفون ومن يتم التداول بأسمائهم منذ فترة طويلة، ما يعني أن الجميع يعيد حساباته، ويقرأ بهدوء المسار الرئاسي، بعيداً عن "الدعسات النقصة"، ولهذا، فإن الأسبوعين المقبلين من شأنهما بلورة المشهد النيابي، على ضوء الردود على مشروع نواب "التغيير" لناحية من يؤيده ويدعمه، إلى من سيتجاهله وعدم الإكتراث له.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مسلحون يهاجمون متجراً في طرابلس.. شاهدوا ماذا حصل! (فيديو)
Lebanon 24
مسلحون يهاجمون متجراً في طرابلس.. شاهدوا ماذا حصل! (فيديو)
12:21 | 2022-09-09
09/09/2022 12:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور جديد بشأن سحوبات الدولار .. ماذا فعلت المصارف؟
Lebanon 24
تطور جديد بشأن سحوبات الدولار .. ماذا فعلت المصارف؟
11:53 | 2022-09-09
09/09/2022 11:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوى الأمنيّة" تُصادر حيواناً نادراً في الجنوب.. إليكم الصورة
Lebanon 24
"القوى الأمنيّة" تُصادر حيواناً نادراً في الجنوب.. إليكم الصورة
14:59 | 2022-09-09
09/09/2022 02:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المستجدات من طرابلس.. كيف يبدو المشهد بعد جريمة قتل 4 أشخاص؟
Lebanon 24
آخر المستجدات من طرابلس.. كيف يبدو المشهد بعد جريمة قتل 4 أشخاص؟
16:28 | 2022-09-09
09/09/2022 04:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يرصدُ مُسلّحين في بيروت.. هذا ما فعلوه وسط منطقة سكنيّة
Lebanon 24
فيديو يرصدُ مُسلّحين في بيروت.. هذا ما فعلوه وسط منطقة سكنيّة
23:58 | 2022-09-09
09/09/2022 11:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:40 | 2022-09-10
لقاء قريب بين جعجع ونواب التغيير... متى ذلك؟
03:23 | 2022-09-10
في هذا التاريخ الحرارة ستنخفض إلى ما دون الـ30... إليكم تفاصيل طقس بداية الأسبوع
03:15 | 2022-09-10
وفاة شاب سوري موقوف: هذا هو جديد القضية
03:03 | 2022-09-10
لبنانية تُحطّم 4 أرقام شخصية في بطولة العالم في السباحة... من هي؟ (صورة)
03:00 | 2022-09-10
فرنجية مستعد.. لكن باسيل يلعب على وتر السلبية!
02:56 | 2022-09-10
بري اطلع من وفد "الريجي" على التحضيرات لشراء المحاصيل
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
10/09/2022 10:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
10/09/2022 10:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
10/09/2022 10:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact