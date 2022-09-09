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لبنان

لا ترسيم قبل انتهاء عهد العماد عون..؟

Lebanon 24
09-09-2022 | 23:19
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كتب صلاح سلام في" اللواء":
 
لا تجري الرياح كما تشتهي السفن دائماً، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، التي تحيط بملف الترسيم، وبتوقيت قدرة لبنان على البدء في التنقيب وإستثمار ثروته النفطية. حيث أصبح واضحاً أن الجانب الإسرائيلي ربط مسألة التوقيع على إتفاق الترسيم مع لبنان بالإنتخابات النيابية الإسرائيلية في الرابع من تشرين الأول المقبل، تجنباً من أحزاب الإئتلاف الحكومي الهش على دخول الأحزاب الأخرى على خط إستغلال التوقيع، وربطه بتراجع تل أبيب تحت ضغط التهديدات الأخيرة لحزب الله، الأمر الذي من شأنه أن يحوّل الإتفاق مع لبنان إلى مادة إنتخابية دسمة لأحزاب المعارضة المتطرفة.
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وفي الجانب الآخر، ثمة أطراف سياسية في لبنان غير متحمسة لتوقيع الترسيم في الأسابيع الأخيرة من عهد العماد عون، وإعطائه فرصة تحقيق إنجاز بهذا الحجم، فيما عهده يترنح في مهاوي الإنهيارات المتوالية، وعَجِز عن تحقيق أي إنجاز على أرض الواقع، خاصة بعد مسلسل فضائح السدود المائية، ودخول البلاد في زمن العتمة لأشهر مديدة.
يمكن تلخيص الكلام المفيد في هذا الملف: بأن لا توقيع على الترسيم قبل الإنتخابات النيابية في إسرائيل، ولا قبل الإنتخابات الرئاسية في لبنان، أو على الأقل ليس قبل إنتهاء ولاية الرئيس عون في نهاية تشرين الأول المقبل.
 
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