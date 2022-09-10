Advertisement

لبنان

مأساة في الضنية... سقطت من الطابق الثالث وفارقت الحياة!

Lebanon 24
10-09-2022 | 00:15
A-
A+
Doc-P-989118-637983912970103127.jpeg
Doc-P-989118-637983912970103127.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت السيدة "ح.ع"، وهي في العقد الخامس من العمر، اثر سقوطها من الطابق الثالث من أحد المباني، في منطقة بقاعصفرين - الضنية.

وقد عمل جهاز الطوارئ والاغاثة على نقل الجثة، فيما فتحت القوى الامنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.
Advertisement

وافادت المعلومات ان المتوفية تعاني من امراض عصبية، وهي من سكان الزاهرية - طرابلس.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-09-10
08:24 | 2022-09-10
07:30 | 2022-09-10
06:39 | 2022-09-10
06:33 | 2022-09-10
06:29 | 2022-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website