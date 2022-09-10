مأساة في الضنية... سقطت من الطابق الثالث وفارقت الحياة!

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توفيت السيدة "ح.ع"، وهي في العقد الخامس من العمر، اثر سقوطها من الطابق الثالث من أحد المباني، في منطقة بقاعصفرين - الضنية.وقد عمل جهاز الطوارئ والاغاثة على نقل الجثة، فيما فتحت القوى الامنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.وافادت المعلومات ان المتوفية تعاني من امراض عصبية، وهي من سكان الزاهرية - طرابلس.