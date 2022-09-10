قبل زيارة لبنان.. ماذا فعل هوكشتاين في تل أبيب؟

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ووفقاً لموقع "واللا" الإسرائيلي، فإن هوكشتاين التقى قبل يومٍ من زيارته لبنان، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولتا إلى جانب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيز.وبحسب موقع "واللا"، فإنّ مسؤولين إسرائيليين وصفوا زيارة هوكشتاين الأخيرة بـ"الحسّاسة والحاسمة"، في حين أنه نقل عن مسؤول إسرائيلي مُشارك في المفاوضات قوله إنّ "الجولة المقبلة من المُحادثات ستكون مهمّة"، وأضاف: "إسرائيل مستعدة للتحلي بقدرٍ كبير من المرونة، لكن على لبنان أيضاً تقديم تنازلات"، على حدّ تعبيره.وزعم المسؤول الإسرائيلي أنّ "تل أبيب تريد ضمان أن الجزء من الحدود البحرية القريب من الساحل لن يتغير وما يُراد أيضاً هو أنّ إسرائيل تريد الحصول على حقوقها الاقتصادية في احتياطيات الغاز المحتملة في المنطقة المُتنازع عليها".