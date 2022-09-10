Advertisement

لبنان

تطورٌ شهده حقل كاريش لم يُكشف سابقاً.. ما هو؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-09-2022 | 01:50
A-
A+
Doc-P-989136-637983961996520382.jpeg
Doc-P-989136-637983961996520382.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط استمرار المفاوضات حول ملف ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار في تصريحٍ جديد لها إنّ "لدى تل أبيب اهتمامٌ كبير بإنتاج الغاز بأسرع ما يُمكن"، موضحة أنّ "هذا الأمر لا علاقة له بالمفاوضات الجارية على صعيد ملف الحدود البحرية".
Advertisement

وفي تصريحٍ لها عبر إذاعة "103fm.maariv"، قالت الحرار: "الاقتصاد الإسرائيلي ينتظر هذا الغاز، في حين أنه لدينا التزام دولي تجاه الدول الأخرى". 
 
وأضافت: "وصلت المنصة العائمة إلى كاريش في شهر تموز، ومنذ ذلك الحين تمّ تنفيذ عمليات ربط الأنابيب التي واجهت عيوباً في الحقل بشكل طبيعي وهذا هو سبب التأخير الذي لا علاقة له بالمفاوضات"، وتابعت: "هذه الأمور التي حصلت عادية، وكل اتصالٍ بمنصّة يواجه صعوبات". 

ولفتت الحرار إلى أنّ المفاوضات مستمرة حول قضية الحدود البحرية مع لبنان، مشيرة إلى أن "الأمور ما زالت جارية وول كان هناك اتفاقٌ لكانت تل أبيب مضت قدماً باتجاهه". 
 
(ترجمة لبنان24)
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-09-10
08:24 | 2022-09-10
07:30 | 2022-09-10
06:39 | 2022-09-10
06:33 | 2022-09-10
06:29 | 2022-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website