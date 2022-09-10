تطورٌ شهده حقل كاريش لم يُكشف سابقاً.. ما هو؟

وسط استمرار المفاوضات حول ملف ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار في تصريحٍ جديد لها إنّ "لدى تل أبيب اهتمامٌ كبير بإنتاج الغاز بأسرع ما يُمكن"، موضحة أنّ "هذا الأمر لا علاقة له بالمفاوضات الجارية على صعيد ملف الحدود البحرية".

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وفي تصريحٍ لها عبر إذاعة "103fm.maariv"، قالت الحرار: "الاقتصاد الإسرائيلي ينتظر هذا الغاز، في حين أنه لدينا التزام دولي تجاه الدول الأخرى". وفي تصريحٍ لها عبر إذاعة "103fm.maariv"، قالت الحرار: "الاقتصاد الإسرائيلي ينتظر هذا الغاز، في حين أنه لدينا التزام دولي تجاه الدول الأخرى".

وأضافت: "وصلت المنصة العائمة إلى كاريش في شهر تموز، ومنذ ذلك الحين تمّ تنفيذ عمليات ربط الأنابيب التي واجهت عيوباً في الحقل بشكل طبيعي وهذا هو سبب التأخير الذي لا علاقة له بالمفاوضات"، وتابعت: "هذه الأمور التي حصلت عادية، وكل اتصالٍ بمنصّة يواجه صعوبات".



ولفتت الحرار إلى أنّ المفاوضات مستمرة حول قضية الحدود البحرية مع لبنان، مشيرة إلى أن "الأمور ما زالت جارية وول كان هناك اتفاقٌ لكانت تل أبيب مضت قدماً باتجاهه".