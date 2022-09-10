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لبنان
آخر كلامٍ أميركي عن لبنان.. بايدن مُهتم بهذا الأمر
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-09-2022
|
02:10
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كشف موقع "واللا" الإسرائيلي في تقريرٍ جديد له، أمس الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن بدأ بالتدخل شخصياً في موضوع المفاوضات على ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل.
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واسترجع الموقع تفاصيل المكالمة التي أجراها بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأسبوع الماضي بشأن ملف المفاوضات، موضحاً أن "الرئيس الأميركي أكد للابيد اهتمامه بالتوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة".
ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إنّ "بايدن قال هذه الأمور لأنّ القضيّة أصبحت ملحة، وعدم وجود اتفاق قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة".
(ترجمة لبنان24)
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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