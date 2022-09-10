وفاة شاب سوري موقوف: هذا هو جديد القضية

فيما تستمر التحقيقات القضائية والامنية لكشف ملابسات وفاة شاب سوري في أثناء التحقيق معه من قبل جهاز أمن الدولة، كشفت معلومات امنية "معطيات جديدة" في هذه القضية.

وبحسب المعطيات التي يجري التدقيق بها ومتابعتها "فان خلافا وقع بين الشاب المتوفي الذي كان يقطن في مخيم البرج وجاره الفلسطيني على خلفية "تحرش عائلي"، واستتبع الخلاف بتركيب شائعة لها علاقة بالإرهاب والصاقها بالضحية، مما أدى الى توقيفه من قِبل جهاز أمن الدولة وحصل ما حصل".