في عرض البحر قبالة عكّار.. ماذا فعل لبنانيّون خلال الليل؟

انطلق، مساء أمس الجمعة، من أحد شواطئ العبدة - ببنين في عكّار، مركبٌ جديد يحمل مهاجرين غير شرعيين من لبنان باتجاه أحد الشواطئ الأوروبيّة.



Advertisement ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشّمال، فإن المركب يحملُ على متنه عدداً من الشبان اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، وقد تمكنوا من مغادرة المياه اللبنانية عبر البحر. ووفقاً لمندوبةفي الشّمال، فإن المركب يحملُ على متنه عدداً من الشبان اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، وقد تمكنوا من مغادرة المياه اللبنانية عبر البحر.