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لبنان

لبنانية تُحطّم 4 أرقام شخصية في بطولة العالم في السباحة... من هي؟ (صورة)

Lebanon 24
10-09-2022 | 03:03
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واصلت سباحة منتخب لبنان ونادي "مون لاسال" لوري عواد التي تقيم مع أفراد عائلتها في الولايات المتحدة، وهي من مواليد 2008، تألقها في البطولات الخارجية، فبعد احرازها 3 ميداليات (ذهبية وبرونزيتين) في بطولة لوكسمبورغ الدولية في السباحة إثر حلولها في المركز الأول في سباق 200 فراشة متفوقة على سباحات من بلدان متقدمة، وحلولها في المركز الثالث في سباق 100 متر فراشة، وفي سباق 50 مترا فراشة، وفي المركز الرابع في سباق 100 متر صدر، وفي سباق 200 متر متنوع، والتي كانت تحضيرا لبطولة العالم، قدمت عواد، التي تعد بمستقبل واعد في حال ثابرت على التزامها التمارين، مستوى لافت في بطولة العالم للناشئين (جونيور من 14 سنة الى 17 سنة) التي اقيمت في البيرو من 30 آب الماضي الى 4 ايلول الحالي اداء لافتا، ونجحت رغم المنافسة القوية من سباحات يكبرونها سنا (السباحة عواد الاصغر سنا في بطولة العالم) من تحطيم 4 ارقام شخصية في ست سباقات شاركت فيها وهي سباق 50 مترا حرة، سباق 100 متر حرة، سباق 50 مترا فراشة، وسباق 100 متر فراشة وحققت فيها ارقاما قياسية شخصية. إضافة الى مشاركتها في سباقي 200 متر و400 متر متنوع.
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وتطمح لوري ابنة طوني عواد (مونتانا) الذي شغل في السابق منصبا في رابطة مشجعي نادي الحكمة ومنصبا في الجهاز الفني لفريق الحكمة لكرة السلة في العصر الذهبي، الى تحقيق المزيد من النجاحات في البطولات الخارجية ورفع علم بلادها في المحافل الدولية. وشكرت كل من يدعمها ويقف الى جانبها لتحقيق نتائج جيدة، واكدت عزمها واصرارها على المثابرة لتحقيق اهدافها برفع علم لبنان في بطولة العالم للسباحة.
 

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