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لبنان

في هذا التاريخ الحرارة ستنخفض إلى ما دون الـ30... إليكم تفاصيل طقس بداية الأسبوع

Lebanon 24
10-09-2022 | 03:23
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يسيطر على لبنان طقس حار قليلاً مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم، لتعود وتنخفض يوم غد الاحد، ومن المتوقع ان تشهد انخفاضًا اكبر الاسبوع المقبل، وتتدنى الى ما دون عتبة الثلاثين درجة نهاراً في النصف الثاني من الاسبوع.
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اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

السبت:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٦ و  ٣٥ درجة  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٨ درجة. 
٢- الجو : مشمس
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وتنشط وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

الاحد:
 
طقس قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة تنخفض تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلا  ١٨ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وتنشط احيانا سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاثنين:
 
طقس قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلا  ١٨ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وتنشط احيانا سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
 
 
(ال بي سي)
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