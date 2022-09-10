لقاء قريب بين جعجع ونواب التغيير... متى ذلك؟

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كشف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، عن لقاء سيجمع الأسبوع المقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بنواب التغيير الـ13، لافتا إلى أن "نواب التغيير قدموا مبادرة إيجابية لتوحيد الصفوف في الاستحقاق الرئاسي المقبل".